WandaVision, l'interprete di QUEL personaggio parla del suo ritorno

Adesso che l’ultimo episodio di WandaVision è stato pubblicato, il mistero su Pietro Maximoff si è risolto e l’attore che lo ha interpretato, Evan Peters si è espresso sul suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe.

Peters ha interpretato Maximoff in X-Men - Giorni di un futuro passato, X-Men: Apocalypse e X-Men: Dark Phoenix, e dopo la sua apparizione in WandaVision abbiamo tutti pensato che il suo personaggio potesse essere il primo a fare il salto attraverso il multiverso e sostituire il Pietro interpretato da Aaron Taylor-Johnson scomparso in Avengers: Age of Ultron.

Ma l'episodio finale di WandaVision ci ha spiegato che la vera identità del personaggio era un attore in difficoltà di nome Ralph Bohner agli ordini di Agatha Harkness.



Anche se questa rivelazione non è stata accettata bene da molti fan della Marvel, Peters ha detto di essersi divertito molto con la serie e ha rotto il silenzio in un nuovo video pubblicato sull'account Twitter di WandaVision che potete vedere in calce alla notizia.



"So che hai molte domande, come me ma voglio solo dire che sono un grandissimo fan dell'Universo Marvel. È stato fantastico essere lì e recitare con tutte quelle persone. È stato terribilmente fantastico" ha detto Evans.



Si spera che questa non sia la fine della corsa di Peters come Quicksilver nel Marvel Cinematic Universe, poiché l'attore ha interpretato la versione definitiva di Pietro nelle sue apparizioni cinematografiche.



Non perdetevi la nostra recensione dell'ultimo episodio di WandaVision e perché Peters non poteva essere davvero Pietro in WandaVision.