WandaVision introdurrà Doomstadt, la città natale del Doctor Doom?

Dopo aver dato un'occhiata ad Elizabeth Olsen sul set di WandaVision, continuano a emergere in rete nuovi rumor potenzialmente esplosivi sulla trama della serie Disney+, attualmente tra i titoli più attesi per la Fase 4 del MCU.

Questa volta le voci riguardano l'introduzione di Doomstadt, capitale di Latveria e città natale di Victor Von Doom. Prima di addentrarci in questa possibilità, però, una doverosa precisazione: nulla di ciò che state per leggere è stato confermato, e i tweet in questione potrebbero semplicemente provenire da un profilo fake. Ma vediamo di cosa si tratta.

Secondo quanto riportato dallo scooper Charles Murphy, martedì scorso l'attrice Sheila Knox (il cui nome può essere trovato anche su IMDb) ha affermato su Twitter di essere entrata nel cast di WandaVision. Fin qui nulla di strano, visto che le riprese dello show si stanno svolgendo proprio in questo periodo, ma solo pochi giorni dopo, a Natale, l'attrice (o almeno, il suo account) ha twittato un enigmatico "Doomstadt! A Helen!"

Facendo un rapido controllo, Murphy ha scoperto che Helen è un villaggio bavarese situato in Georgia a circa 2 ore di macchina dai Pinewood Studios di Atlanta, luogo che proprio in questi giorni sta ospitando la produzione di WandaVision. Oltretutto, se avete presente la Doomstadt dei fumetti, noterete una certa somiglianza tra Helen e la città del Dottor Destino.

Come detto in precedenza, al momento è impossibile sapere se si tratti di un'informazione reale o del semplice scherzo di un utente Twitter, ma un'eventuale accenno al celebre villain Marvel non farebbe che alimentare ancora di più l'attesa dei fan nei confronti della serie Disney+.

In attesa di saperne di più, vi rimandiamo alle immagini di Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau.