WandaVision introdurrà i Fantastici 4 nel MCU? Ecco la teoria di Kevin Smith

Ancora prima di arrivare al proverbiale "giro di boa", WandaVision ha già dato vita ad una serie di teorie sul futuro del Marvel Cinematic Universe, soprattutto dopo l'uscita del quarto episodio "Interrompiamo questo programma".

Una delle ultime ad essere approdata sul web, lanciata dal regista e grande appassionato dell'universo della Casa delle Idee Kevin Smith durante l'ultima puntata del suo podcast Fatman Beyond, riguarda il futuro debutto dei Fantastici 4 annunciato da Kevin Feige lo scorso dicembre nel corso dell'Investors Day della Disney.

Parlando del dialogo avvenuto a inizio puntata tra Monica Rambeau e il direttore dello SWORD, infatti, Smith scovato un possibile riferimento alla celebre famiglia di supereroi. "Cinque anni fa era abituata ad andare nello spazio, a quanto pare, e cinque anni dopo non la lasciano più andare. Quando lui le dice: 'Ci stiamo concentrando sulle missioni quantistiche e bla bla bla, senza pilota', sa un po' di Fantastici 4, non credete? È come se avessero dovuto interrompere le missioni con equipaggio e ora hanno smesso di farle, ed è lì che potrebbero trovarsi i Fantastici 4" ha spiegato parlando con il co-presentatore Marc Bernadin.

Ovviamente è ancora presto per dare per scontato un coinvolgimento dei Fantastici 4 negli affari dello SWOD, ma si tratta comunque di qualcosa da tenere conto in vista degli sviluppi futuri di WandaVision, che ha ancora in serbo 5 episodi per stupire i fan con qualche apparizione a sorpresa.

Nel frattempo, qualcuno ha scovato possibile indizio sul futuro degli X-Men nel quarto episodio di WandaVision.