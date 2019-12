WandaVision introdurrà il nome Scarlet Witch e influenzerà la Fase 4 del MCU

Dopo aver mostrato una nuova foto di WandaVision nel corso del CCXP (il Comic Con brasiliano), Kevin Feige ha fornito nuovi dettagli sulla serie in arrivo su Disney+ e con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Il presidente dei Marvel Studios ha parlato di come il nuovo servizio streaming della Casa di Topolino permetta di creare storie in cui c'è l'opportunità di approfondire i personaggi in modo più sfaccettato rispetto al grande schermo.

Nel caso di Wandavision, questo significa indagare la personalità di Wanda Maximoff, in particolare per quanto riguarda la sua identità di Scarlet Witch, che ancora non si è manifestata del tutto nel Marvel Cinematic Universe.

"Abbiamo l'opportunità di raccontare la loro storia e mostrare cosa possono fare sia Wanda che Visione, ma soprattutto possiamo rivelare un nome che non credo abbiamo ancora nominato nel MCU, ma che sarà importante nello show, ossia il fatto che Wanda è Scarlet Witch. E questo cosa significa? Che lo mostreremo nello show in modi che sono totalmente divertenti e a volte spaventosi e che avranno ripercussioni per tutto il futuro della Fase 4 del MCU".



Feige è poi tornato sull'importanza che avrà il multiverso nelle prossime opere: "il multiverso è il prossimo passo nell'evoluzione del MCU e Doctor Strange in the Multiverse of Madness sconvolgerà tutto in modo che avrà ripercussioni su WandaVision e un'altra serie Disney+, ma anche sui film che lo seguiranno". Al momento, l'ipotesi è che l'altra serie a cui si riferisce Feige sia Loki, con Tom Hiddleston.



Tra le altre novità presentate al CCXP, segnaliamo che è stata confermata la finestra di lancio di She-Hulk, Ms. Marvel e Moon Knight.