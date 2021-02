WandaVision: ecco l'irriverente risposta di un membro del cast della Disney+ agli spoiler

Anche se state morendo dalla voglia di scoprire cosa ci riserverà l'episodio finale di WandaVision, meglio non fare domande al cast della serie Disney+. Un irriverente video pubblicato sui social da Asif Ali, mostra scherzosamente quali potrebbero essere le conseguenze della fuga di notizie.

"Stai cercando di farmi licenziare? Sai quanto costa vivere a LA?" Dice Ali nel suo video, che ora sta iniziando a diventare virale. "Se guardi Whole Foods, costa 28 dollari. Pagherai per la mia chirurgia plastica, eh? Ho un lavoro orribile e a tutti sembra incredibile!".

Anche se non sappiamo quasi nulla del finale, la star di WandaVision Kat Dennings ha detto in precedenza che la serie lascerà un'enorme eredità.

"É difficile non ottenere tutte le risposte ma penso che questa sia la cosa più straordinaria che la Disney sta facendo. Per scoprire tutto devi aspettare, e penso che ci sia qualcosa di veramente molto divertente e gratificante in tutto questo. Mi permette di tornare ai vecchi tempi, quando per scoprire cosa accadeva alla tua serie preferita dovevi essere paziente per forza".

Intanto è stata appena diffusa una nuova immagine promozionale di WandaVision. L'interprete di Monica Rambeau ha rivelato che il finale sarà epico ma triste. Per scoprire cosa accadrà non ci resta che attendere qualche giorno.