WandaVision, Jac Schaeffer difende il nome della serie: 'Lo adoro!'

Non importa cosa gli altri pensino, Jac Schaeffer è superconvinto che WandaVision sia il nome perfetto per la serie Disney+ con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Lo showrunner ha infatti deciso di rispondere a tutte le critiche degli ultimi mesi.

Annunciato per la prima volta dai Marvel Studios nel 2019, il nome stesso ha inizialmente fatto storcere il naso, in molti infatti non lo ritenevano adatto per questo show. Ora, Schaeffer ha dichiarato che non ci sarebbe potuto essere un titolo più azzeccato, inoltre che l'idea è stata di Kevin Feige. Lo showrunner ha poi ammesso la volontà di abbandonare lo show, qualora il nome fosse stato modificato.

"Voglio dire, tutto è partito da un'idea di Kevin Feige. Stavamo discutendo su quelli che sarebbero potuti essere gli eventuali titoli, eravamo in altro mare ma, Ma Kevin è entrato ed ha detto 'Sto pensando di chiamarlo WandaVision, ma non lo so'. E ho pensato che era perfetto. Se fosse stato scelto un altro nome io me ne sarei andato. Lo adoro. Descrive benissimo ciò che è la serie e poco importa se gli altri la pensano diversamente. Per me è perfetto così come è".

Intanto in molti pensano che nei prossimi episodi di WandaVision potrebbe esserci un cameo di Spider-Man per permettere pienamente l'introduzione del Multiverso. Inoltre Jac Schaeffer ha parlato anche della dolorosa scelta presa per un personaggio in WandaVision.