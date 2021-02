WandaVision, Jac Schaeffer: 'Quella scelta ci è costata molto'

Per ora abbiamo assistito solo alla messa in onda di 5 episodi di WandaVision, ma abbiamo avuto modo già di scoprire molti retroscena di Westview. La serie inaugurale della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ha riservato insomma, già moltissimi colpi di scena.

Tra questi, vi è senza dubbio la morte di Maria Rambeau, stroncata da un cancro durante i cinque anni intercorsi tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Nel corso di questi anni Monica Rambeau non era presente, in quanto scomparsa dopo lo schiocco delle dita di Thanos.

La rivelazione della morte di Maria è sicuramente un'aggiunta straziante alla storia di Monica e secondo lo scrittore capo di WandaVision Jac Schaeffer, è stata una decisione che non è stata presa alla leggera.

"È stata una decisione importante. Si tratta di una scelta che ci è costata molto", ha spiegato Schaeffer in un'intervista a Entertainment Tonight. "Abbiamo avuto molte conversazioni e Maria era così importanti in Captain Marvel, si tratta di un personaggio così straordinario. Non abbiamo preso questa decisione alla leggera. Ma abbiamo a lungo pensato se davvero avesse funzionato per il personaggio di Monica, e cosa avrebbe significato per lei, e abbiamo anche sottolineato molto l'idea che Maria avesse costruito lo SWORD da zero".

Intanto, alcuni indizi fanno pensare che nei prossimi episodi di WandaVision ci sarà Agamotto, spalancando così definitivamente le porte a Doctor Strange 2. In molti invece, vorrebbero uno spin-off su Jimmy Woo.