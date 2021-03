WandaVision: Jac Schaeffer racconta la vera storia dell'ingegnere aerospaziale

Le vicende di WandaVision sono state al centro delle discussioni degli appassionati dei fumetti Marvel, ansiosi di scoprire qualche collegamento con i vari personaggi che devono ancora fare il loro debutto nel MCU. In molti credevano che l'ingegnere aerospaziale avrebbe avuto un impatto maggiore nello show, ecco come la descrive Jac Schaeffer.

La scrittrice che ha lavorato sulla serie dedicata alle vicende di Wanda e di Visione ha discusso del personaggio con i giornalisti di The Daily Princetonian, raccontando qualche dettaglio in più sulla persona che molti credevano essere Reed Richards. Ecco i suoi commenti: "Sai quella persona che il personaggio di Monica incontra e che tutti credevano fosse Reed Richards? È il maggiore Goodner e ha preso il suo nome da una mia amica, Aly Goodner con cui ho frequentato Princeton, fa parte di questo gruppo. Ho scelto lei perché quel personaggio rappresenta tutte quelle volte in cui una di queste donne mi ha aiutata e perché hanno sempre svolto al meglio il loro lavoro".

Jac Schaeffer ha poi detto la sua sulle voci che avevano iniziato a circolare sul personaggio: "Era molto divertente perché tutti hanno iniziato a dire è Reed Richards, sarà una persona importante, no in realtà è semplicemente una donna bravissima in quello che fa e che è sempre pronta ad aiutare gli amici".

