WandaVision, Jolene Purdy di Orange is the New Black si aggiunge al cast della serie

Sembra proprio che a due mesi dal suo debutto ufficiale su Disney+, l'attesissima WandaVision stia continuando ad aggiungere star al suo già ricchissimo cast di protagonisti, scritturando come ultima new entry Jolene Purdy di Orange is the New Black in un ruolo descritto come "ricorrente all'interno della serie".

Purtroppo non c'è nessuna informazione sul personaggio in questione e anche Deadline stenta a indovinare di che ruolo possa trattarsi.



Non sappiamo ancora il giorno esatto in cui sarà possibile vedere le puntate della prima stagione di WandaVision, serie che ci mostrerà le conseguenze che gli avvenimenti di Avengers: Infinity War ed Endgame hanno avuto sulla psiche del personaggio di Elizabeth Olsen, e che secondo vari rumor sarà collegata alla nuova pellicola incentrata su Doctor Strange. Come vi abbiamo già segnalato, sembrerebbe che negli episodi di WandaVision appariranno due nuovi Vendicatori, in particolare si tratterebbe di Wiccan e Speed, anche se per ora la notizia non è stata confermata.



Dopo gli ultimi cambiamenti dovuti alla Pandemia da Coronavirus, WandaVision sarà la prima serie live-action sviluppata da Marvel per Disney+ ad approdare sulla piattaforma streaming, per l'esattezza il prossimo dicembre, seguita poi da The Falcon and the Winter Soldier e poi Loki.



Cosa ne pensate di questa ulteriore aggiunta al cast dello show? Supposizioni per il ruolo che potrebbe interpretare? Fatecelo sapere nei commenti.