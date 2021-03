WandaVision, Josh Stamberg scherza: 'Forse sono io Mephisto'

Continuano le interviste a Josh Stamberg di WandaVision: questa volta l'interprete di Hayward ha scherzato riguardo la presenza di Mephisto nelle puntate dello show, oltre a discutere del futuro del suo personaggio.

L'avversario dei protagonisti nelle puntate di WandaVision ha discusso durante una puntata del canale SiriusXM delle possibilità di ritornare in un futuro show o film della Marvel, scherzando anche sul fatto che potrebbe essere lui Mephisto, personaggio che secondo molti fan sarebbe dovuto comparire nello show della Disney ma che non è mai stati introdotto. Ecco il suo commento: "Vorrei avere una risposta, una delle prime domande che ho fatto alla produzione è stata ma morirò? Ho dovuto aspettare molto perché l'ultima puntata non era ancora stata scritta, quando l'ho letta ho pensato ok non muoio. Continuavo a mandare email, quindi quando ho letto che il mio personaggio veniva portato via in manette ho pensato, si, forse sono io Mephisto".

Per chi non lo ricordasse Tyler Hayward è il direttore dello SWORD che tenta di creare una nuova versione di Vision, da poter usare come arma. Per ora quindi non sappiamo quale sarà il suo futuro nel MCU, nel frattempo ecco una nostra analisi di WandaVision, opera di successo con Elizabeth Olsen e Paul Bettany.