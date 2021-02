WandaVision, Kat Dennings ammette: 'Ancora non capisco cosa stia succedendo'

Quanto ci sta facendo scervellare WandaVision? La serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany si nutre delle teorie e delle elucubrazioni dei fan, ma stando a quanto dichiarato da Kat Dennings anche tra gli stessi attori protagonisti dello show regna una certa confusione relativamente a determinate dinamiche ed avvenimenti.

La produzione, d'altronde, sembrerebbe aver fatto di tutto per tenere all'oscuro di certi dettagli anche gli addetti ai lavori, come spiegato da Dennings riguardo all'arrivo del Pietro Maximoff di Evan Peters: "Ovviamente è stata un'enorme sorpresa. Voglio dire, me l'hanno tenuto nascosto per un bel po'. Non ero sicura di cosa stesse accadendo. Mentre giravamo lo coprivano con un mantello, così che nessun drone potesse fotografarlo mentre usciva da un van o qualcosa del genere. Ovviamente gli è riuscita bene, è stata una vera sorpresa" sono state le parole dell'attrice.

Dennings ha poi proseguito parlando delle tante fan-theory sullo show: "Anche se volessi soltanto fare la misteriosa non sarei comunque in grado di provare nessuna di queste teorie. In realtà non capisco ancora bene cosa stia accadendo, e onestamente credo sia un bene". A proposito di sorprese, nel sesto episodio di WandaVision c'è un easter egg che probabilmente non avete notato; in un nuovo video, invece, abbiamo visto i figli di Wanda alle prese con Mjolnir e lo scudo di Captain America.