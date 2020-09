WandaVision, Kat Dennings sulla foto hot di Chris Evans: 'Rispettate la privacy di tutti'

Come sappiamo, nei giorni scorsi l'incidente hot di Chris Evans ha monopolizzato l'attenzione del web. L'attore ha postato per sbaglio una sua foto di nudo, e pur avendola prontamente rimossa era ormai troppo tardi per evitarne la diffusione. Una volta diventato trending topic, però, i fan hanno provato a proteggere la star di Captain America.

Hanno tempestato Twitter di contenuti positivi sull'attore, in modo da disperdere nel mare di post le foto incriminate. Una reazione sana e giusta, non c'è che dire, ma lo stesso rispetto non è stato concesso ad altre star vittime di una situazione analoga. Specialmente quando si tratta di donne.

Lo ha fatto notare Kat Dennings, che presto rivedremo nel ruolo di Darcy Lewis in WandaVision. L'attrice è intervenuta su Twitter nei giorni scorsi per sottolineare quella che le è sembrata una "doppia morale".

"Il rispetto pubblico per la privacy e i sentimenti di Chris Evans è meraviglioso" ha scritto, come possiamo vedere anche in calce alla news. "Non sarebbe bello se valesse anche per le donne, quando accade una cosa del genere?"

Molti commenti hanno dato ragione a Kat Dennings. L'utente @OhNoSheTwitnt, per esempio, ha scritto: "Sarebbe stato bello vedere la stessa dimostrazione di affetto per Black Widow quando qualcuno ha hackerato il suo telefono diffondendo i suoi nudi, come per Captain America quando ha accidentalmente pubblicato il suo nudo."

Per altri approfondimenti su WandaVision, rimandiamo alla conferma della data d'uscita della serie su Disney+.