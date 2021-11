WandaVision, Kathryn Hahn su Agatha All Along: 'Non avrei permesso a nessuno di cantarla'

Come abbiamo appreso in questi giorni, il brano Agatha All Along rappresenterà lWandaVision ai Grammy. L'orecchiabile canzoncina, come si ricorderà, accompagnava il momento in cui si scopriva che Agnes, la vicina un po' ficcanaso di Wanda e Visione, non era altri che la strega Agatha Harkness.

Era difficile prevedere che quel motivetto avrebbe avuto un tale impatto sul pubblico, ma a quanto pare Kathryn Hahn, l'interprete di Agnes / Agatha, se ne è innamorata fin dal primo momento. In una recente intervista a Empire, l'attrice ha rivelato che non avrebbe permesso a nessun altro di interpretare il brano al suo posto.

"Ho messo le cuffie, l'ho ascoltato per la prima volta e ho guardato Matt Shakman a bocca aperta" ha ricordato Kathryn Hahn. "Doveva chiamarsi, se ricordo bene, That's So Agatha, ma poi hanno optato per Agatha All Along, che era ovviamente un titolo perfetto. Mi hanno chiesto di cantarla e ho risposto che avrebbero dovuto strapparmela dalle mani. Non avrei mai permesso a nessun altro di cantarla al mio posto!"

Dopo WandaVision, Kathryn Hahn avrà un ruolo da protagonista in uno spin-off della serie, e il pubblico è già in attesa dell'uscita di Agatha House of Harkness. E chissà che nella colonna sonora del nuovo show non ci siano altri brani destinati a diventare un tormentone tra i fan del Marvel Cinematic Universe.