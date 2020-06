WandaVision, Kathryn Hahn conferma le riprese aggiuntive e anticipa: 'Sarà meravigliosa'

Oltre a The Falcon and the Winter Solider, si sta preparando a svolgere delle riprese aggiuntive anche WandaVision, l'attesa serie Disney+ che vedrà come protagonisti i personaggi di Elizabeth Olsen e Paul Bettany introdotti nel MCU.

A confermare il ritorno sul set ci ha pensato di recente anche l'attrice Kathryn Hahn, che nella serie vestirà i pani di una "vicina ficcanaso" della coppia. Ecco le sue parole al podcast The Playlist's Deep Focus (via Comicbook.com): "Ho ancora qualcosa da fare per WandaVision, ma chissà, chissà..." ha detto l'attrice. "È un surreale e fantastico tuffo in un altro genere, ma è stato molto divertente. Vorrei potevi dire qualcosa al riguardo ma non posso, altrimenti scomparirei da Zoom. Sarà meravigliosa, ma non posso dirvi altro!"

Se tutto andrà come previsto, WandaVision farà il suo debutto nel servizio streaming il prossimo dicembre, mentre l'uscita di The Falcon and the Winter Soldier è ancora indicata con un più generale "autunno 2020": in caso dovesse arrivare prima del 6 novembre, giorno d'esordio di Black Widow, si tratterebbe del primo titolo della Fase 4 del MCU.

Dopo il primo sguardo alle serie Marvel/Disney+ diffuso in occasione del Super Bowl, dunque, i teaser dedicati ai singoli show dovrebbero arrivare entro i prossimi mesi. Intanto, alcune indiscrezioni hanno anticipato la possibile presenza di Evan Peters nel cast di WandaVision.