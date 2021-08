WandaVision, Kathryn Hahn sul destino di Agatha: 'Wanda non sa quello che ha fatto'

Intervistata da AV Club, la star di WandaVision Kathryn Hahn ha commentato il destino della sua Agatha Arkness nell'episodio finale della serie Marvel in vista di un suo possibile ritorno nel Marvel Cinematic Universe.

Per chi non lo ricordasse, in seguito alla sconfitta contro Scarlett Witch, Agatha viene intrappolata a tempo indefinito nella fittizia Westview nel "ruolo" di Agnes. Lo scorso marzo l'attrice ha affermato di non vedere quanto accaduto come una punizione, bensì come un possibile momento di riposo. Tuttavia, in questa nuova intervista ha affermato di aver cambiato punto di vista.

"Sono contento che tu l'abbia tirato fuori, perché in realtà non la penso più così. Penso che sia la cosa peggiore" ha dichiarato la Hahn. "In parte stavo scherzando quando l'ho detto. In realtà penso che sia una cosa terribile. Voglio dire, tarparle le ali e rinchiuderla in un posto del genere con persone noioso e niente da fare. È il peggior incubo. L'ha praticamente lobotomizzata."

"Nel finale Wanda non ha idea di cosa stia facendo" ha proseguito. "Ho provato a farle capire le ramificazioni di tutto ciò. Ma alla fine, quella ragazza non ha idea di cosa stia facendo."

Voi cosa ne pensate? Credete che Agatha possa tornare in un futuro titolo del MCU? Ditecelo nei commenti.