WandaVision, Kathryn Hahn sul finale: 'Vi farà esplodere il cervello'

Solo poche ore e WandaVision giungerà finalmente a conclusione: dopo settimane di attesa, teorie e ipotesi di ogni tipo il primo show live action del Marvel Cinematic Universe ci fornirà finalmente delle risposte, per quanto presumibilmente contornate da un bel po' di nuove domande.

In ogni caso, ciò che ogni fan si augura è ovviamente che il season finale rispetti l'andamento dello show che, in questi primi 8 episodi, è stato capace di portare a casa un gradimento piuttosto alto da parte della quasi totalità della fanbase.

A rassicurarci arriva dunque la voce di Kathryn Hahn: "Pensò che vi farà esplodere il cervello. Sono davvero eccitata. Sarà davvero molto soddisfacente" sono state le parole dell'attrice di Agatha Harkness. Ci sarà da fidarsi? Certo è che la donna che ci ha regalato una perla come quell'Agatha All Along che ha fatto impazzire il mondo intero merita quantomeno un briciolo di fiducia da parte nostra.

E voi, siete fiduciosi? Fateci sapere nei commenti le vostre sensazioni relative a questo imminente finale della serie! Al contrario di Hahn, intanto, il regista Matt Shakman ha ammesso che il finale di WandaVision potrebbe deludere un po' di fan; sempre Shakman, inoltre, ha svelato un retroscena sulle foto del piccolo Visione in WandaVision.