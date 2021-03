WandaVision, Kathryn Hahn rivela: 'Grazie allo show i miei figli mi rispettano di più'

Entrare nel Marvel Cinematic Universe può cambiare la carriera di un attore, ma a quanto pare anche la vita di un genitore. È quello che è capitato, per esempio, a Kathryn Hahn, che abbiamo visto in WandaVision nel ruolo di Agnes, la vicina di casa di Wanda e Visione che si rivela essere la perfida Agatha Harkness.

Dopo la fine della serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, sono emersi nelle ultime settimane retroscena e curiosità, come la modifica in post-produzione per Quicksilver e i trucchi per le riprese di Visione in bianco e nero. Anche Kathryn Hahn ha raccontato recentemente un divertente aneddoto, nel corso del podcast PEOPLE Every Day. Dopo averla vista in WandaVision, ha spiegato, l'atteggiamento dei suoi figli (Leonard di 14 anni e Mae di 11) nei suoi confronti è cambiato.

"Nessuno può ammettere che la propria madre sia cool, cosa che capisco e rispetto, ma sicuramente li vedo sospettosamente più gentili con me in questi giorni" ha rivelato l'interprete di Agatha Harkness. "Quindi credo che lo prenderò come un enorme complimento. Sono orgogliosi, questo è certo."

Kathryn Hahn ha anche raccontato che, a differenza di altri suoi lavori classificati Rated-R, stavolta ha potuto vedere interamente con i figli WandaVision, un vero show per famiglie. "Abbiamo dovuto mandare avanti molte parti di Step Brothers perché ci siamo resi conto che non potevano vedere nulla di ciò che facevo in quel film" ha aggiunto parlando di Fratellastri a 40 anni (titolo italiano), con Will Ferrell e John C. Reilly. "Quindi, per loro è come se la mamma non fosse mai stata nel film. Un giorno dovremo rivederlo."