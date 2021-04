WandaVision, Kathryn Hahn rivela: 'Il mio costume aveva un sistema di raffreddamento'

Vi siete mai chiesti quanto debba essere scomodo indossare gli splendidi costumi sfoggiati dagli eroi Marvel nei film e nelle serie dell'MCU? A farci riflettere sulla questione arrivano adesso le parole di Kathryn Hahn, che ha voluto raccontare il vero e proprio calvario vissuto nel costume di Agatha Harkness per WandaVision.

L'attrice, che ha recentemente raccontato di essersi guadagnata il rispetto dei suoi figli grazie a WandaVision, ha infatti ricordato quanto caldo facesse all'interno del costume progettato per dar vita alla villain dello show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

"Faceva caldissimo. Quindi ho dovuto indossare una veste raffreddante al di sotto del costume, una cosa che non avevo mai dovuto fare prima, praticamente è percorsa da piccoli tubi in cui scorre acqua fredda. Ogni volta, tra una ripresa e l'altra, la mia straordinaria assistente Beth doveva spruzzare getti di acqua fredda sotto il mio costume. Non avrei avuto modo di farcela altrimenti, è stata una scelta obbligata. A quanto pare un sacco di attori Marvel la indossano, il che mi fa sentire un po' meglio, ma davvero non ce l'avrei fatta senza" sono state le parole di Hahn.

Qual è il vostro parere sul costume di Agatha? Pensate sia valso gli sforzi della povera Kathryn? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, il supervisore VFX dello show ci ha svelato i segreti delle riprese in bianco e nero di WandaVision.