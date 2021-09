WandaVision, Kathryn Hahn spera di riprendere il ruolo Agatha in futuro

Kathryn Hahn ha ammesso che spera di tornare nei panni di Agatha Harkness, il ruolo interpretato in WandaVision della Marvel che le è valso una nomination agli Emmy come miglior attrice non protagonista in una serie limitata.

L’ultimo episodio dello show culmina con Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), trasformata in Scarlet Witch, che spoglia la strega secolare dei suoi poteri e intrappola Agatha nel suo ruolo in una sitcom come "vicina ficcanaso".

In vista della 73a edizione dei Primetime Emmy, dove WandaVision prodotta da Kevin Feige è stata nominata per otto volte, Variety ha chiesto ad Hahn se Agatha tornerà in un'altra serie o film Marvel:



"Non lo so. Spero che tornerà da qualche parte", ha detto Hahn. "La amo alla follia. Sono con te. Ma chi lo sa?"



Quando le è stato chiesto quale supereroe Marvel desidera incontrare, Hahn ha risposto: "Ho ancora un vero debole per Lizzie Olsen, ma non so se mi avrà più".



Feige in precedenza aveva detto che la strega sarebbe tornata "un giorno". Olsen tornerà accanto a Benedict Cumberbatch in Doctor Strange in the Multiverse of Madness del regista Sam Raimi, nelle sale a marzo 2022.



"Ovviamente sarei disposta a tornare, ma non ho sentito nulla", ha detto Hahn a Gold Derby a proposito di un ritorno nel Marvel Cinematic Universe. "Conosco Jac Schaeffer, creatore della serie WandaVision e sceneggiatore e tutti erano molto chiari sul fatto che questa sarebbe stata una situazione unica e completa. E il finale di stagione è stato 'The Season Finale', che penso sia stato così brillante, ed ero così soddisfatta nel complesso".



Non ci resta che attendere per scoprire se Agatha tornerà in qualche progetto Marvel, intanto vi lasciamo con la nostra recensione di WandaVision e i 5 motivi per cui dovrebbe esserci una seconda stagione di WandaVision.