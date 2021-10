WandaVision, Kathryn Han commenta le indiscrezioni sullo spin-off di Agatha Harkness

Qualche settimana fa un'indiscrezione cominciava a circolare per il web: i Marvel Studios starebbero sviluppando uno spin-off di WandaVision su Agatha Harkness. Oggi, l'interprete del personaggio Kathryn Han dice la sua al riguardo.

Non bisogna credere a tutto ciò che si legge in giro, si sa. Ma quando le indiscrezioni arrivano sotto forma di esclusive di Variety, è difficile non crederci, specialmente se ci pensa Deadline a rincarare la dose spiegando che Han e Marvel hanno firmato un accordo per molteplici apparizioni dell'attrice nel MCU.

Per questo quando Kathryn Han risponde in maniera molto vaga quando, parlando con Entertainment Tonight, le viene chiesto qualcosa in più sullo spin-off di WandaVision con lei protagonista, prendiamo con le pinze anche la sua risposta...

"Non so se ci sia uno spin-off di WandaVision, tesoro" ha affermato l'attrice "Devo essere onesta, tutto ciò che posso dirvi è che amo Agatha. Come sappiamo, tutto può accadere nel mondo Marvel. Quindi chi può dirlo?".

Dopotutto, in casa Marvel la segretezza è un requisito fondamentale, anche se ogni tanto c'è chi se lo dimentica (sì, Tom Holland e Mark Ruffalo, parliamo di voi).

Quel che sappiamo per certo per ora però è che non avremo una seconda stagione di WandaVision, sebbene rivedremo presto alcuni suoi personaggi, come Scarlet Witch in Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Monica Rambeau in The Marvels.

Per Agatha Harkness, invece... Beh, lo sapremo con certezza solo in futuro.