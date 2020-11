WandaVision, Kevin Feige: 'Nessuno è potente come Scarlet Witch'

Da quando è apparsa in Avengers: Age of Ultron, sappiamo che Scarlet Witch non è una con cui si può scherzare. Ma, secondo Kevin Faige le sue abilità sono state piuttosto sottovalutate fino a questo momento. Ora che sarà protagonista di WandaVision sicuramente ne sapremo di più sul conto.

"Nessuno nel Marvel Cinematic Universe ha subito più traumi di Wanda Maximoff e nessuno ha più forza di lei" ha detto Kevin Feige a Empire Online. "E nessun personaggio sembra essere potente come Wanda Maximoff. E nessun personaggio ha un potere così inesplorato come Wanda Maximoff".

Il presidente dei Marvel Studios ha quindi aggiunto: "Dopo Endgame abbiamo pensato che valesse la pena darle maggiore attenzione e soprattutto scoprire di più sul suo conto. Chi altro è a conoscenza di quel potere? Da dove viene? Cosa le ha fatto la Gemma della Mente?".

Insomma Kevin Feige ha anticipato che Scarlet Witch sarà un elemento cardine della Fase 4 dell'MCU, e che nel corso di WandaVision che arriverà su Disney+ il prossimo 15 gennaio, scopriremo molto di più sul suo conto. Intanto in molti si domandano quali personaggi riusciremo a rivedere nel corso della serie. Qualcuno ipotizza che potremmo rivedere addirittura Ultron in WandaVision. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.