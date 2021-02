WandaVision: Kevin Feige: 'Non ci sono piani per una seconda stagione, ma mai dire mai'

In brevissimo tempo WandaVision è diventata la serie pi popolare del mondo ma sembra che attualmente non ci siano progetti per una seconda stagione dell'amatissima serie Disney+. A rivelarlo è stato proprio Kevin Feige in una sessione di Q&A sull'universo Marvel.

Stando alle parole però del Chief Creative Officer, questo non è un addio definitivo a WandaViasion: "Quando lavoriamo a un film, speriamo sempre che ci sia un secondo, un terzo capitolo, ma non ci ragioniamo mentre durante la produzione del primo. Lavoro da troppo tempo alla Marvel per dire un 'sì' o un 'no' definitivo a qualsiasi cosa, e questo vale anche per una seconda stagione di WandaVision. Lo decideremo in base alla storia dei prossimi film e serie Marvel".

Feige ha poi aggiunto: "La cosa divertente dell'Universo Cinematografico Marvel è che possiamo fare questi crossover tra film e serie tv. A volte una serie avrà una seconda stagione, altre volte continuerà direttamente in un film e poi tornerà in una serie. Mai dire mai".

Il leader della Marvel ha poi confermato che vedremo Elizabeth Olsen e dunque la sua Wanda Maximoff anche nel prossimo Dottor Strange 2: "Lizzy Olsen passerà da WandaVision al film Doctor Strange".

Intanto sono molte le teorie che si susseguono sui rimanenti episodi di WandaVision. Qualcuno spera nell'appariazione di Mephisto che potrebbe essere interpretato da Al Pacino, qualcuno spera invece nell'arrivo di Magneto mentre, nuove ipotesi suggeriscono la presenza di Man-Thing.