WandaVision: Kevin Feige parla della seconda stagione e del futuro di Scarlet Witch

Si continua a discutere delle vicende del finale di WandaVision, inoltre vi segnaliamo questa intervista a Kevin Feige in cui dice la sua sul futuro del personaggio interpretato da Elizabeth Olsen e al centro delle vicende dello show.

Il famoso dirigente della Marvel ha discusso delle ultima novità con i giornalisti di SciFiNow+, in particolare riguardo eventuali piani per una seconda stagione della serie di Disney+. Ecco il suo commento: "Sviluppiamo queste serie come facciamo con i film, in poche parole quando produciamo un film speriamo che ci sia una parte due, o una parte tre, ma non prendiamo in considerazione questa possibilità da subito. Cerchiamo di creare qualcosa che interessi le persone, che le spinga a rivederle e a volere che la storia continui. Facciamo la stessa cosa con la televisione". Sembra quindi che per ora non ci siano ancora novità riguardo un'eventuale seconda stagione, anche se il grande successo ottenuto potrebbe spingere la Marvel a cambiare i piani.

Inoltre, Kevin Feige ha anche discusso del futuro del personaggio interpretato da Elizabeth Olsen: "Abbiamo già detto che Lizzie Olsen sarà presente in WandaVision e nel nuovo film di Doctor Strange, abbiamo discusso molto con il regista Sam Raimi e lo scrittore Michael Wardron e con tutto il team al lavoro sul film, che deve essere apprezzato dalle persone che hanno visto WandaVision, ma anche per quelli che sono rimasti ad Avengers: Endgame e da quelli che non hanno mai conosciuto Wanda Maximoff. Non vogliamo che ci siano delle barriere in entrata per nessuno".

In attesa di altre informazioni, vi lasciamo con questa notizia con tutte le domande irrisolte di WandaVision.