WandaVision, Kevin Feige rivela: 'Il titolo? Devo ringraziare BlacKkKlansman'

Il titolo di WandaVision è stata forse una delle migliori intuizioni recenti di Marvel: lo show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany ha destato curiosità a partire dalla sua presentazione anche grazie a questo dettaglio tutt'altro che insignificante, sul quale lo stesso Kevin Feige ha ammesso di essersi scervellato non poco.

Dopo aver parlato dell'eventualità di nuove stagioni di WandaVision, infatti, Feige ha svelato alcuni retroscena sul titolo della serie, che secondo quanto raccontato dal boss di Marvel Studios sarebbe stato ispirato da uno dei più grandi successi recenti di Spike Lee.

"Non volevo chiamarlo Wanda e Visione o Scarlet Witch e Visione. Ero all'American Film Institute nel 2018 e ricordo di aver notato il titolo di BlacKkKlansman guardando la lista dei primi 10 film. Ricordo di aver pensato: 'Ma quanto suona bene? Hanno semplicemente unito due parole e gli spettatori l'hanno accettato come titolo'. Quindi devo ringraziare Spike Lee per BlacKkKlansman. So che è il collegamento più strano del mondo, ma è così che è venuto fuori il titolo" ha spiegato Feige.

Un'intuizione che sembra aver decisamente funzionato, non trovate? Fateci sapere nei commenti il vostro parere sul titolo dello show con Elizabeth Olsen! L'autrice Jac Schaeffer, intanto, ci ha rivelato i piani iniziali per Agatha Harkness.