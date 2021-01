WandaVision, Kevin Feige: 'The Mandalorian ha ispirato il nostro marketing'

Kevin Feige, chief creative officer della Marvel, ha rivelato come The Mandalorian abbia "ispirato" il marketing di WandaVision, la prima serie dei Marvel Studios in arrivo su Disney+ questa settimana.

Le riprese della serie interpretata da Elizabeth Olsen e Paul Bettany sono iniziate a novembre 2019, più o meno nel periodo in cui la prima serie live-action di Star Wars è stata lanciata come titolo di inaugurazione della piattaforma streaming della casa di Topolino. Per questo la Marvel ha potuto trarre notevolmente ispirazione da questo show.

"Per WandaVision eravamo tutti molto presi ancor prima di vedere The Mandalorian", ha detto domenica il presidente e produttore dei Marvel Studios durante una conferenza stampa virtuale a cui ha partecipato ComicBook.com. "C'è tantissimo The Mandalorian nei prodotti Marvel Studios, non ultimo lo StageCraft [piattaforma di produzione virtuale integrata] che stiamo utilizzando per alcuni progetti imminenti".

Feige ha poi aggiunto: "È stato incredibile vedere il lavoro di marketing svolto dalla Disney rendendolo un vero e proprio evento". Il chief creative officer della Marvel ha poi ribadito che gli altri progetti televisivi - tra cui The Falcon and the Winter Soldier, in uscita a marzo, così come Loki e Hawkeye, in uscita entro la fine dell'anno - sono "importanti quanto i progetti in arrivo nelle sale. Proprio come ha fatto The Mandalorian con l'universo di Star Wars.

Come The Mandalorian, gli episodi degli spettacoli dei Marvel Studios usciranno settimanalmente il venerdì. WandaVision darà il via alla Fase 4 con ben 2 episodi il 15 gennaio.

Se vi va, date lo sguardo all'ultimo teaser trailer di WandaVion e fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate da questo shoew.