WandaVision: La serie sarà un riflesso delle ansie del 2020 secondo lo showrunner

Manca ormai pochissimo al debutto di WandaVision, in attesa di vedere i primi episodi della serie incentrata sui personaggi di Elizabeth Olsen e Paul Bettany vi segnaliamo questa intervista allo showrunner.

Jac Schaeffer ha discusso dello show con i giornalisti di SFX Magazine, in cui ha dichiarato che WandaVision è un riflesso di tutto quello che è successo nel corso del 2020. Ecco il suo commento: "Sono grato ed emozionato che riusciremo a pubblicare la serie in questo periodo. Penso che WandaVision sia adatta a questo momento, offre del comfort e un po' di respiro. Molte di questi momenti non sono stati ricercati, ma sono frutto del caso".

Continua poi parlando dei temi affrontati durante le puntate dello show: "La serie riflette molte delle ansie che stiamo provando in questo momento, insieme ai momenti di confusione e di pathos che sono accaduti durante l'ultimo anno, quindi per me è perfetta. Credo che anche per la Marvel sia così. Mary ed io ne parliamo spesso insieme. C'è qualcosa di speciale nel farla uscire in questo periodo".

Ricordiamo che la serie incentrata su Wanda Maximoff farà il suo debutto il prossimo 15 gennaio, in attesa di vedere come continuerà la sua storia, vi lasciamo con l'ultimo trailer dedicato a WandaVision.