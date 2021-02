WandaVision: La showrunner parla della sorpresa della quinta puntata

Mentre la Disney ha appena pubblicato un nuovo poster dedicato ad un personaggio di WandaVision, gli appassionati stanno ancora discutendo degli avvenimenti della quinta puntata. Ecco cosa ne pensa la showrunner Jac Schaeffer.

L'episodio numero cinque dello show incentrato su Wanda Maximoff e Visione si è concluso con l'arrivo di un importante personaggio: si tratta di Pietro interpretato da Evan Peters. La showrunner Jac Schaeffer ha quindi detto la sua sulla vicenda, in un'intervista disponibile sul sito Marvel.com: "Ci piaceva molto l'idea di farlo ritornare. Ma poi ci siamo chiesti, come facciamo a fargli avere un minimo di senso logico? Come giustifichiamo questo ritorno? Perché c'è sempre lo stesso problema, puoi avere in mente delle idee fantastiche, ma devono essere credibili, devono essere coerenti con la storia che stai raccontando".

Continua poi: "Lo show è così complicato, e stiamo lavorando su molti livelli diversi, bisogna capire cosa è vero e cosa è falso, ci occupiamo anche del casting, dei fan, del pubblico e tutto il resto, pensavamo quindi che sarebbe stato molto emozionante far tornare Evan Peters nel Marvel Cinematic Universe". Inoltre, Jac Schaeffer ha rivelato che Kevin Feige era d'accordo con la sua proposta di far tornare Evan Peters, chiedendo solo di assicurarsi che ci fosse una buona ragione per questa vicenda.

In attesa di scoprire come continuerà la vicenda, vi lasciamo con la nostra recensione della quinta puntata di WandaVision.