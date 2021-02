WandaVision: Le Pietre dell'Infinito sono al centro delle pubblicità dello show

In attesa di scoprire come si concluderanno le vicende di WandaVision, parliamo delle pubblicità che sono presenti negli intermezzi delle puntate dello show, in cui è possibile notare dei riferimenti alle Pietre dell'Infinito.

Questi oggetti sono stati importantissimi per la precedente fase del Marvel Cinematic Universe, apparse per la prima volta in Guardiani della Galassia, sono state poi sfruttare da Thanos per aumentare a dismisura i suoi poteri. Gli appassionati dei fumetti hanno quindi subito notato dei riferimenti alle pietre nelle varie réclame presenti nelle puntate di WandaVision, ognuna di essi richiama infatti un oggetto specifico: durante il primo episodio infatti la pubblicità sembra incentrata sulla Gemma della Mente, a causa dell'unico colore presente nella scena. In seguito i fan hanno ipotizzato che la pietra del Tempo sia legata allo Strucker Watch, riferimento al periodo passato da Wanda con Wolfgang Von Strucker.

La terza puntata invece, che pubblicizza un modo per scappare da tutte le situazioni, è incentrato sulla Gemma dello Spazio, mentre nella quinta in molti credono il prodotto della Lagos sia un riferimento alla Gemma della Realtà. Cosa ne pensate di questa teoria? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo ecco la nostra recensione del sesto episodio di WandaVision.