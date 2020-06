WandaVision: Le riprese della serie ricominceranno a luglio

Oltre all'aggiunta di Evan Peters al cast di WandaVision, c'è un'altra notizia che farà felici tutti i fan del Marvel Cinematic Universe: possono ricominciare le riprese dedicate alla serie su Wanda Maximoff.

La notizia è trapelata nelle scorse ore, in particolare dopo il post condiviso su Facebook da Tampa Bay Comic Convention, che potete trovate in calce alla news. Ecco cosa si legge nel messaggio: "Abbiamo sentito i rappresentanti di Paul Bettany e purtroppo Paul ha dovuto annullare la sua presenza al TBCC di questo anno, perché è stato richiamato da Disney per le riprese di WandaVision, che filmerà a luglio a Los Angeles. Stiamo lavorando per avere altri ospiti!".

Come si poteva immaginare, i fan hanno subito commentato la notizia, felici che i lavori sulle serie di Disney+ possano continuare dopo la sospensione per l'emergenza Coronavirus. Non si sa ancora molto riguardo la trama dello show, non resta quindi che aspettare i prossimi mesi per un trailer, mentre la data di uscita è ancora segnata per il prossimo dicembre.

Se cercate altre indiscrezioni sulla serie, vi segnaliamo questa notizia sul ruolo di Monica Rambeau in WandaVision, personaggio che sarà interpretato da Teyonah Parrise, che rivedremo dopo gli eventi del film dedicato a Capitan Marvel.