WandaVision: Le storie di Darcy Lewis e Jimmy Woo non dovevano far parte della serie

La serie sui supereroi interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany sta riscuotendo un notevole successo, come potete leggere nella nostra recensione della quinta puntata di WandaVision. Tra i motivi di questo successo troviamo anche il cast di personaggi, su cui dovevano essere incentrati alcuni episodi.

In particolare, la creatrice dello show Jac Schaeffer ha rivelato ai giornalisti di Entertainment Tonight che gli scrittori avevano "Ideato diverse storie su Darcy Lewis e Jimmy Woo che non sono presenti nello show". La showrunner ha poi discusso del personaggio interpretato da Kat Dennings, apparso per la prima volta nel film del 2013 dedicato a Thor: "Parlando di Darcy Lewis era molto importante far capire quanto fosse cambiata in quegli otto anni, è diventata una persona molto diversa. I fan hanno apprezzato il momento in cui ha detto di essere una dottoressa, è stata una scena breve ma che considero fondamentale".

L'intervista continua poi con i giornalisti che chiedono a Jac Schaeffer se può dire qualcosa di più sui piani per Jimmy Woo: "Non credo di poter dire nulla. Mi piacerebbe passare un giorno intero a discutere dei piani per Darcy Lewis o Jimmy Woo. Ci siamo divertiti molto con loro quando abbiamo scritto la serie". Ricordiamo che la prossima puntata dello show andrà in onda venerdì 12 febbraio, nel frattempo ecco un poster di WandaVision dedicato a Jimmy Woo.