WandaVision, altro leak sull'episodio 9: ecco quanto durerebbe

L’ottavo episodio di WandaVision sembrava essere quello con più minutaggio per ora, con i suoi 47 minuti di durata, ma il nono e ultimo episodio che concluderà la prima stagione della serie Disney+ potrebbe salire sul primo gradino del podio.

Sembra che l’ultimo episodio di WandaVision durerà ben 50 minuti, l’informazione proviene dall’utente Reddit Plenty_Echidna_544, lo stesso che aveva rivelato il minutaggio degli ultimi due episodi, che si sono rivelati entrambi giusti.



Paul Bettany in precedenza aveva affermato parlando con MTV News che la serie era una sorta di film di sei ore:



"Non credo che io o Elizabeth Olsen siamo mai stati più sorpresi quando Kevin ci ha presentato l'idea, pensavo che mi avesse convocato per essere licenziato. Pensavo che sarei rimasto molto deluso sai, tipo, 'Ascolta, Paul, ti vogliamo bene, ma...' e invece quello che ha fatto è stato proporre questa idea per una sorta di film di sei ore che non avrei mai fatto in un milione di anni."



Per avvicinarci al minutaggio di sei ore complessive di durata, l'ultimo episodio potrebbe effettivamente durare 50 minuti e concludere, per ora, la storia di Wanda e Visione a Westview.



