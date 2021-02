WandaVision, un leak svelerebbe la durata del prossimo episodio della serie Marvel

Mancano solo due giorni a un nuovo appuntamento con WandaVision, la serie più popolare del momento. Ma quanto durerà questa volta l'episodio? Un leak sembrerebbe rivelarlo.

Nei giorni scorsi avevano iniziato a circolare nuovi rumor sulla possibile durata dei rimanenti episodi di WandaVision, e alcuni di questi, rivelatisi poi falsi (veniva citata una dichiarazione di Feige che non sembra avere alcun riscontro reale), sostenevano che gli episodi 7, 8 e 9 avrebbero avuto tutti la durata di un'ora.

Adesso, tuttavia, un apparente leak dal subreddit MarvelStudiosSpoilers (che, a quanto sembra, ha fornito prove di quanto sostiene ai moderatori) avrebbe determinato che il settimo episodio di WandaVision sarà di 38 minuti, con tutta probabilità inclusi i credits.

Dovesse rivelarsi veritiera la cosa, aumenterebbero anche le probabilità che gli ultimi episodi possano effettivamente durare un'ora ciascuno, andando a formare una sorta di film per la tv in due parti.

Per ora tutto ciò che sappiamo è che vedremo grandi cose, con tanto di grandi battaglie come anticipato da Paul Bettany, che già da sole potrebbero giustificare una durata maggiore degli episodi.

Intanto, se non l'avete già fatto, su Disney+ sono disponibili i primi 6 episodi di WandaVision, mentre il 12 marzo arriverà anche lo speciale documentario Assembled: The Making of WandaVision.