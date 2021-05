WandaVision, Leslie Jones 'protagonista' della serie Marvel in questa divertente parodia

La scorsa notte si sono tenuti gli MTV Movie & TV Awards, e la serie Marvel WandaVision si è assicurata alcuni dei premi più importanti. Leslie Jones, conduttrice della serata e protagonista anche di una parodia di Bridgerton in stile Snyder Cut, ha dedicato una delle sue gag anche allo show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, in queste immagini WandaVision diventa LeslieVision, e Leslie Jones si prende la scena. È lei al centro delle fiction che si svolgono a Westview, e che la scienziata Darcy Lewis (Kat Dennings) riesce a captare all'interno dello SWORD. Come nello show originale, anche in questo caso gli stili e i colori della sitcom cambiano a seconda delle epoche storiche che via via si susseguono. Stavolta, però, la parodia omaggia i principali show con protagonisti neri, da I Jefferson a Good Times, fino a Otto sotto un tetto.

A giudicare dalle reazioni sui social, il pubblico sembra aver apprezzato sia lo sketch sia il velato messaggio critico nei confronti di WandaVision, che in effetti nella sua rivisitazione dei generi televisivi ha forse un po' trascurato il tema della diversità.

Per altri approfondimenti su WandaVision, intanto, vi spieghiamo come è nato il brano Agatha All Along che ha segnato la parte finale della serie.