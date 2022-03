WandaVision, il nuovo libro rivela dei legami con Hank Pym e Stark

Con la pubblicazione del nuovo libro sulla prima serie tv del MCU, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di WandaVision, la Marvel ha svelato nuove info e curiosità sullo show.

Con WandaVision: The Art of the Series, i fan della Marvel avranno la possibilità di scoprire tanti nuovi EsterEgg e retroscena sullo show con protagonisti Scarlet Witch e Visione. Un'idea in particolare aveva legami sia con la Stark Tech di Iron Man che con Hank Pym, come riportato dal direttore artistico dello show Russell Bobbitt, che nel libro parla apertamente di alcune delle cose divertenti che non sono mai arrivate sullo schermo.

Una di queste idee era un supporto per una delle pubblicità false apparse in WandaVision: The Toastmate 2000. Come rivela Bobbitt, prima che WandaVision adottasse il modello di tostapane vintage per la sua falsa pubblicità, i produttori dello spettacolo hanno giocato con l'idea di creare un tostapane che sarebbe stato un mix delle tecnologie di Tony Stark e/o Hank Pym, con le caratteristiche di un forno convenzionale e di un tostapane pop-up sulla parte superiore. Il suo colore rosso e oro era chiaramente ispirato all'armatura di Iron Man.

"Quelli che vedete qui sono ispirati all'elmo di Iron Man. Abbiamo giocato con molte storie del tipo, dovrebbe essere di Tony Stark? Pym ha avuto una mano in questo tostapane? Ma alla fine, tutto questo è andato nel dimenticatoio in modo che potessimo finalmente arrivare a quello che avevamo. E i disegni a matita blu sulla destra sono tutti basati su veri tostapane che erano in giro, che abbiamo quindi "Stark-ificato" o "Pym-ificato", se così possiamo dire".

Inoltre, Bobbitt conferma che un dettaglio del design finale del tostapane è un richiamo a Tony Stark: "Quello che però le persone potrebbero sapere o meno è che abbiamo aggiunto quella luce lampeggiante nel mezzo per rispecchiare la bomba a Sokovia".

Vi ricordiamo che Wanda Maximoff tornerà nel nuovo capitolo del MCU sullo stregone supremo, come abbiamo visto nel trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.