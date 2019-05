Da WandaVision a Loki, in che modo le serie su Disney+ si legheranno al MCU?

A partire dal prossimo autunno, negli USA, verrà lanciata la piattaforma Disney+, sulla quale vedremo molti contenuti originali legati a Star Wars e Marvel Studios. Di recente Kevin Feige ha spiegato in che modo prodotti come WandaVision, Loki eccetera si legheranno al Marvel Cinematic Universe.

In queste ore, infatti, il produttore esecutivo dei Marvel Studios ha aperto un thread personale su Reddit, invitando tutti i fan a porgli le domande più disparate sull'Universo Marvel, dai film che compongono il MCU alle serie televisive che andranno ad infoltire il catalogo di Disney+ a partire dal prossimo autunno.

Tantissimi i quesiti riservati a Kevin Feige: dai suoi momenti preferiti nel MCU alle scelte più dififcili, incluso qualche piccolo indizio sul futuro dei film Marvel. In particolare un fan gli ha chiesto in che modo le serie su Disney+ si legheranno alle realtà cinematografiche.

Il commento di Kevin Feige è stato tanto breve quanto esaustivo: "Totalmente e completamente".

Nonostante questa dichiarazione, molti fan si pongono ancora molte domande, dal momento che in WandaVision (a meno che non sia un prequel di Infinity War) è improbabile che compaia l'androide Visione, mentre la serie su Loki sarà sicuramente ambientata in una delle realtà alternative che gli Avengers hanno creato con i loro viaggi nel tempo in Endgame. Ancora, Falcon & The Winter Soldier dovrebbe essere un sequel di Endgame, quindi Sam Wilson vestirà i panni di Captain America? E infine, quando sarà ambientata la serie su Occhio di Falco?

Tutte queste domande, prima o poi, troveranno risposta. Voi cosa ne pensate?