WandaVision e Loki, le serie avranno più stagioni? Kevin Feige svela i piani della Marvel

Su Disney+ sono già disponibili le prime due puntate di WandaVision, opera incentrata sui personaggi interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Kevin Feige nel frattempo ha discusso delle possibilità che le serie incentrate sui personaggi Marvel siano composte da più stagioni.

Come sapete la quarta fase del MCU sarà introdotta dalle varie serie come WandaVision, Loki e Falcon and The Winter Soldier, che ci mostreranno quali saranno le prossime sfide che i famosi supereroi dovranno affrontare. Il famoso produttore è stato quindi intervistato dai giornalisti di Variety, che hanno domandato se alcune di queste opere saranno sviluppate su più stagioni, o se saranno tutte come WandaVision, quindi composte solo da una parte. Ecco la risposta di Kevin Feige: "Dipende, cambierà molto andando più avanti. Ci sono alcuni show che sono stati ideati per avanzare la storia e poi continuare nei film. Abbiamo già annunciato che Lizzie Olsen sarà parte di Doctor Strange 2, abbiamo anche già detto che Teyonah Parris sarà invece in Captain Marvel 2. Ci sono poi altre serie che, nonostante faranno parte del MCU, sono pensati per avere più stagioni. Quindi credo che sarà una cosa che cambierà molto da serie a serie".

Per finire, vi ricordiamo che venerdì 22 gennaio sarà disponibile su Disney+ la prossima puntata dell'opera incentrata su Wanda Maximoff, per finire vi lasciamo con questa intervista a Paul Bettany di WandaVision.