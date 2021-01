Da WandaVision a Loki, quante stagioni avranno le nuove serie Marvel? Risponde Kevin Feige

Ci è voluto più tempo del previsto a causa del lockdown e della pandemia, ma il 15 gennaio debutterà finalmente WandaVision, prima serie tv targata Marvel Studios. Tutto indica che lo show si svilupperà nell'arco di una sola stagione, anche perché Elizabeth Olsen sarà in Doctor Strange 2, ma non sarà così per tutte le serie che vedremo su Disney+.

Altre serie, come Loki e Falcon and The Winter Soldier, sembrano infatti destinate ad avere più stagioni, dal momento che i rispettivi protagonisti non dovrebbero avere ruoli sul grande schermo nell'immediato futuro del Marvel Cinematic Universe.

Di questo e di altro ha parlato Kevin Feige in una recente intervista a Variety. Il boss dei Marvel Studios ha anticipato che la longevità dei vari progetti di Disney+ varierà di caso in caso.

"Ci sono alcuni show che sono stati costruiti per espandere ulteriormente la nostra narrazione" ha spiegato Kevin Feige. "Abbiamo già annunciato che Lizzie Olsen farà parte di Doctor Strange 2, e che Teyonah Parris farà parte di Captain Marvel 2. Ci sono alcuni show che, sebbene interconnessi, sono costruiti pensando a più stagioni. Quindi varierà come variano molte di quelle che ritengo grandi serie tv, potrebbero esserci un paio d'anni tra una stagione e l'altra come in Game of Thrones, o pezzi unici come... cosa ho guardato di recente? La Regina degli scacchi. Una delle cose divertenti dello streaming è che le regole non sono rigide, il che ti consente di essere creativo, di andare dove vuoi."

Se non l'hai ancora fatto, puoi leggere anche le dichiarazioni di Kevin Feige sulla pubblicità in WandaVision e su nuove eventuali sitcom Marvel.