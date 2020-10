WandaVision, look anni '70 per Wanda e Visione nelle nuove foto dal set

WandaVision è l'ancora di salvezza a cui potranno aggrapparsi i fan Marvel nei prossimi mesi: lo show in arrivo su Disney+ rappresenta una vera e propria boccata d'aria in un periodo in cui di certo, per quanto riguarda le uscite in sala, ci sono solo i tanti ed inevitabili slittamenti.

Sulla serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, d'altronde, c'è stata sin dall'inizio tantissima curiosità: il nuovo show targat Marvel Cinematic Universe promette, almeno stando alle parole della produzione, di essere qualcosa di completamente nuovo nel panorama televisivo e le immagini viste nel trailer di WandaVision recentemente rilasciato non fanno che acuire questa sensazione.

Nell'attesa dell'esordio sulla piattaforma streaming di casa Disney, dunque, non resta che cercare di andare alla scoperta di nuovi dettagli: le nuove foto trapelate dal set, ad esempio, ci mostrano Olsen e Bettany con indosso dei costumi smaccatamente anni '70. Desta parecchia curiosità, in particolare, uno degli abiti indossati dall'attrice di Scarlet Witch: il costume sembra infatti lasciar presagire un numero musicale o qualcosa di simile. Sarà solo un'impressione?

Qualcuno, intanto, ha cominciato ad ipotizzare che WandaVision possa spiegare l'arrivo dell'Electro di Jamie Foxx nel Marvel Cinematic Universe; recentemente, inoltre, sono state svelate le prime immagini dei gadget di WandaVision.