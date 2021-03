WandaVision, Luke Skywalker è in trend su Twitter dopo il finale: ecco perché

Il finale di WandaVision ha mandato in tilt un intero fandom: in queste ore i fan Marvel non fanno altro che parlare dell'episodio conclusivo di quella che è stata la serie più seguita degli ultimi mesi, estendendo però il discorso anche a personaggi che teoricamente poco avrebbero a che fare con l'MCU.

In queste ore, infatti, il nome di Luke Skywalker sta letteralmente impazzando su Twitter in relazione proprio allo show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany: ma qual è il collegamento tra il leggendario protagonista di Star Wars e la prima serie del Marvel Cinematic Universe?

Galeotte furono le parole di Paul Bettany: qualche tempo fa, infatti, l'attore di Visione assicurò la presenza di un cameo "del livello di quello di Luke Skywalker in The Mandalorian" sul finale della serie che ci ha permesso di approfondire le origini di Scarlet Witch. Ma di chi parlava il buon Paul? Reed Richards? Magneto? Doctor Strange? Mephisto?

Nulla di tutto ciò: pare, infatti, che Bettany si riferisse a... Sé stesso, nel ruolo del Visione bianco! Una delusione non da poco per i fan, che in queste ore stanno dunque esprimendo il loro disappunto sui social citando proprio il cavaliere jedi apparso sul finale di The Mandalorian. A proposito dello show Marvel, intanto, ecco tutto ciò che sappiamo sul Darkhold apparso in WandaVision; il series finale, inoltre, ha finalmente svelato il vero costume di Scarlet Witch.