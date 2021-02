WandaVision: ci sarà anche Magneto nella serie Disney+? I fan ci sperano

Secondo le ultime voci il personaggio di cui tanto si parla per WandaVision potrebbe essere in realtà il grandissimo Al Pacino , che vestirebbe per l'occasione i panni del diabolico Mephisto. In Ghost Rider questo ruolo era sta egregiamente interpretato da Peter Fonda che però è sfortunatamente venuto a mancare nel 2019.

Questa idea deriva da alcune dichiarazioni rilasciate da Elizabeth Olsen e Paul Bettany nel corso del tour promozionale di WandaVision . I due hanno rivelato che al termine della serie sarebbe arrivato un personaggio molto particolare. Negli ultimi giorni si è diffusa l'idea che il personaggio in questione possa essere Mephisto ma, in tanti ancora sperano nell'arrivo del malvagio villain degli X-Men interpretato a seconda del caso da Ian McKellen o da Michael Fassbender . Queste molteplici voci hanno reso Magneto uno dei trend più in voga di Twitter.

magneto trending so here is one of his most badass scenes where he kills some nazis <3 pic.twitter.com/LWQlnoliBy — edie | magneto stan era 2.0 (@marxalorian) February 22, 2021

prayer circle for magneto appearing in wandavision pic.twitter.com/EZyJOxSWUl — veronica (@Iokiswhore) February 22, 2021

What happens if magneto doesn’t show up in wandavision? pic.twitter.com/UMz7jgNv3A — Dan ‎ᱬ Ω (@Danromanova) February 22, 2021