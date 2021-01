WandaVision, manca sempre meno! Ecco le nuove emoji dedicate alla serie Disney+

Il prossimo 15 gennaio, WandaVision darà il via all'attesissima Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e i fan non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà a Scarlett Witch e Visione in quella che sarà a tutti gli effetti un'esilarante sit-com.

Per l'occasione la Marvel ha deciso di rilasciare delle nuove emoji che ritraggono proprio i protagonisti della serie Disney+ come potete vedere nel post riportato di seguito. Quello di WandaVision non sarà di certo un compito semplice, dovrà infatti far ripartire dopo un anno di stop uno dei franchise più amati dal pubblico. Come rivelato dal regista Matt Shakman, questo genera una certa pressione.

"È un onore ed è terrificante al contempo", ha detto Shakman a SFX Magazine. "Ed è surreale, come tutto quello che sta accadendo nel mondo in questo momento. Il fatto che siamo la prima proprietà Marvel MCU a uscire da Endgame, è una cosa che non avrei mai immaginato quando abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto ... Ma è un modo meraviglioso per iniziare il lavoro della Marvel nel mondo dello streaming. Uno spettacolo che è una gigantesca lettera d'amore alla storia della televisione è un modo perfetto per entrare a pieno titolo nel mondo delle serie tv".

Se ne avete voglia, date uno sguardo a tutte le prossime uscite della Fase 4 dell'MCU.