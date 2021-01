WandaVision, manca una settimana all'arrivo della serie su Disney+: nuovo teaser trailer

Ci siamo: manca ormai una settimana all'arrivo dei primi due episodi dell'attesissima WandaVision su Disney+, e il servizio di streaming online non ha ovviamente perso tempo a ricordarlo ai fan, continuando la martellante campagna promozionale dello show live-action Marvel Studios con un nuovo teaser trailer ufficiale.

Ci sono un paio di immagini inediti ma in generale è una costruzione che segue il regolare countdown iniziato dalla compagnia settimane fa, così da aumentare l'hype attorno al progetto, comunque il titolo di punta della serialità di questo inizio 2021.



Diretta da Matt Shakman e scritta da Jac Schaeffer, la serie mischia diversi stili delle sitcom classiche di ambientazione anni '50 e '80 al MCU, e vede Wanda Maximoff e Visione alle prese con una nuova vita dopo gli eventi di Avengers: Endgame. La maggior parte dei dettagli della trama sono ancora sconosciuti, in perfetto stile Marvel Studios, ma sappiamo che gli eventi dello show andranno a confluire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il cui cast vedrà anche la presenza della Olsen.



Vi ricordiamo che WandaVision debutterà su Disney+ il prossimo 15 gennaio, con gli episodi della serie che continueranno poi a uscire a cadenza settimanale il venerdì.



Quanto state aspettando WandaVision? Fateci sapere come sempre cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.

Vi lasciamo al nostro speciale dedicato a WandaVision.