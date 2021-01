WandaVision, mancano solo due settimane al debutto su Disney+: ecco il nuovo teaser

Non solo poster promozionali per WandaVision quest'oggi, ma anche un nuovo teaser (e delle simpatiche emoji) come promemoria dell'imminente arrivo della prima serie tv prodotta dai Marvel Studios su Disney+.

"I count the moments darling 'til you're here with me, together at last at twilight time".

Sulle note di Twilight Time targata Soul Deep, Wanda e Visione ci ricordano con un nuovo teaser che mancano esattamente due settimane al debutto della loro serie tv sulla piattaforma streaming Disney.

Due settimane dopo tanta attesa per un'uscita ritardata in gran parte dal COVID, e che in realtà sarebbe dovuta avvenire dopo la serie inizialmente designata come apripista per le produzioni Marvel Studios (e non Marvel Television come le altre viste finora, incluso Agents of S.H.I.E.L.D.) in tv, ovvero The Falcon and The Winter Soldier (ora slittato a marzo 2021).

In WandaVision, vedremo dunque la coppia formata sullo schermo da Elizabeth Olsen e Paul Bettany affrontare la quotidianità di un'allegra famigliola (idea nata da una scena di Avengers: Infinity War), per quanto si possa definire tale nelle circostanze che tutti conosciamo...

E infatti scopriremo esattamente cosa sta accadendo questa volta nel MCU solo dopo essere ufficialmente entrati nello strano mondo che ci è stato presentato finora nei vari trailer e materiali promozionali, ovvero a partire dal 15 gennaio 2021, e solo su Disney+.