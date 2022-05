WandaVision, Marvel ha davvero cambiato l'intro di un episodio?

Per prepararsi al debutto di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in molti tra i fan del Marvel Cinematic Universe hanno intrapreso un rewatch di serie e film collegati, tra cui anche WandaVision, e l'occhio più attento di alcuni spettatori ha individuato delle novità!

Non sarebbe di certo la prima volta che i Marvel Studios si avventurano nella modifica di episodi e show già pubblicati. Dopo le modifiche alla scena post-credit di WandaVision proprio in funzione del ritorno in sala di Doctor Strange e la censura di The Falcon and The Winter Soldier, poi ripristinata nella sua versione originale.

Ma in queste ore, un fan avrebbe notato una modifica nei titoli di testa di un episodio di WandaVision. Si tratta per la precisione dell'episodio 6 "Nuovissimo Halloween spaventacolare": come potete vedere dal post Reddit a fine articolo, nell'intro che richiama e omaggia le serie TV degli anni '90, il personaggio interpretato da Paul Bettany era presentato come "The Vision", mentre adesso è semplicemente "Vision".

Una modifica molto semplice che però solleva i sospetti dei fan Marvel, attenti oggi più che mai a cogliere potenziali indizi per capire in che direzione andranno i prossimi capitoli del Marvel Cinematic Universe, a partire dall'attesissima seconda pellicola sul Doctor Strange di Benedict Cumberbatch.

Nei giorni scorsi Elizabeth Olsen ha ribadito la potenza del suo personaggio in questa nuova avventura dei Marvel Studios, rivelando che per lei Doctor Strange nel Multiverso della Follia è una sorta di sequel di WandaVision. "Penso che per Wanda sia esattamente così" ha spiegato l'attrice, aggiungendo: "Abbiamo cercato di spiegare brevemente alcune cose [nel film] senza essere troppo pesanti, in modo che la gente potesse arrivare e guardare questo senza aver visto il resto".