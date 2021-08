WandaVision, la Marvel pubblica le sceneggiature degli episodi nominati agli Emmy!

Soprattutto nell'era di internet, è diventata consuetudine per le serie tv o i film nominati per i premi più importanti dell'industria, come gli Academy Awards o gli Emmy Awards, rendere le loro sceneggiature disponibili ai membri degli organi di voto, e WandaVision ha rispettato la tradizione.

Poco fa infatti i Marvel Studios ha reso disponibili sul web, in modo completamente gratuito, gli script degli episodi di WandaVision nominati agli Emmy: le tre sceneggiature nominate - intitolate "Filmed Before a Live Studio Audience", "All-New Halloween Spooktacular!" e "Previously On" - sono ora disponibili per il download, accompagnate anche da un Q&A degli autori degli episodi, ovvero Jac Schaeffer, Laura Donney, Chuck Hayward e Peter Cameron. Potete trovarli nel link della fonte: una volta che sarete nella pagina di Deadline, vi basterà cliccare sulle foto delle copertine degli script per scaricare le versioni PDF.

"Fin dall'inizio, Jac - a suo immenso merito - è stato molto chiaro sul fatto che questo fosse un viaggio doloroso per Wanda; che questo spettacolo avrebbe dato a Wanda qualcosa che non aveva ancora avuto nel MCU: lo spazio per elaborare la sua perdita", ha spiegato la scrittrice di "Previously On" Laura Donney. "E abbiamo sempre saputo che un intero episodio doveva essere dedicato a questo aspetto della sua vita". Ricordiamo che WandaVision è stata nominata per ben 23 Emmy Awards. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 19 settembre.

