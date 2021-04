WandaVision, i Marvel Studios ci provano agli Emmy: ecco come sarà candidata la serie MCU

Come avete potuto leggere nella nostra recensione di WandaVision, la serie presente nel catalogo di Disney+ è stata accolta con entusiasmo da pubblico e critica, tanto che la Marvel ha deciso di candidarla agli Emmy.

A dare la notizia è stato Nate Moore, produttore degli show incentrati sugli eroi dei fumetti, che ha discusso di questa decisione con i giornalisti di IndieWire. Ecco il suo commento: "Questa decisione è stata presa quando stava per andare in onda la stagione, ma ci pensavamo anche mentre ci stavamo lavorando sopra. Non perché abbiamo detto, è fantastica, ma perché è molto più drammatica rispetto ai nostri altri progetti. Considerando che questa è la nostra prima iniziativa nel mondo della televisione, anche se stiamo parlando di Disney+, pensiamo che la candidatura in quella categoria sia quella giusta considerando lo show".

WandaVision sarà infatti in lizza per un Emmy nella categoria "Best Limited Series", confermando quindi che si tratterà di un'opera composta da solo una stagione, nonostante le speranze di molti fan che volevano altri episodi dedicati alle vicende dei due personaggi della Marvel. Non resta che aspettare per scoprire se lo show si aggiudicherà l'ambito premio, nel frattempo ecco un concept art dedicato alla protagonista di WandaVision.