WandaVision: Marvel svela un nuovo strabiliante poster con protagonista Scarlet Witch!

Mancano ancora parecchi mesi all'uscita nelle sale cinematografiche di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, film di Sam Raimi nel quale oltre allo Stregone Supremo incontreremo nuovamente Wanda Maximoff e cercheremo di capire come si saranno evoluti i suoi poteri di Scarlet Witch. Nell'attesa, intanto, ecco un nuovo poster per WandaVision.

Il nuovo poster, che ben mette in evidenza il colore scarlatto, è totalmente incentrato sulla Scarlet Witch che si rivela al termine dello show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Spazzati via dalla furia della protagonista, incastonati in frammenti di vetro, ci sono anche tutti gli altri personaggi apparsi nello show, compreso il finto Quicksilver di Evan Peters (il falso Pietro) e ovviamente anche Agatha Harkness che presto avrà uno show tutto per sé su Disney+.

Per quanto riguarda Wanda invece, l’abbiamo rivista nel trailer di Doctor Strange 2, la pellicola ci mostrerà che cosa le è accaduto dopo la fine della serie e come aiuterà Doctor Strange in questo nuovo attesissimo capitolo del MCU. Doctor Strange nel Multiverso della Follia debutterà nelle sale il 6 maggio 2022 dopo che la data di uscita è slittata per permettere alla produzione di realizzare riprese aggiuntive.

Proprio in occasione dell'anniversario della messa in onda di WandaVision, Kat Dennings ha ricordato il suo debutto alla Marvel con Chris Hemsworth, pubblicando una foto dalle riprese del primo Thor, scatto quindi risalente al 2010/2011: "Nessuna sleeper hold può contenermi. Inoltre ho quasi pianto ritrovando questa foto. I ricordi migliori" scrive Dennings come didascalia, dopo essere tornata nel franchise: WandaVision ha vinto il Golden Tomato Award, aggiungendo un tassello importante tra i riconoscimenti ottenuti negli ultimi dodici mesi.