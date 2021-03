WandaVision, Matt Shakman sull'ingegnere aerospaziale: 'Faccio mea culpa'

I fan di WandaVision si sono infiammati quando la serie ha anticipato l'arrivo di un "ingegnere aerospaziale", che avrebbe affrontato la sfida di riportare Monica Rambeau tra le mura super potenti di Westview. Per giorni si sono susseguiti le speculazioni sul personaggio, alcuni credevano che sarebbe arrivato War Machine altri Reed Richards.

Nella realtà dei fatti, nel corso della missione, non si è presentato alcun personaggio di rilievo, deludendo quindi le immense aspettative dei fan. Per tale ragione i regista Matt Shakman ha voluto scusarsi con il pubblico da casa.

"Mi dispiace, mi dispiace. Questa cosa ha davvero deluso tanto i fan, lo so, gli ingegneri aerospaziali e simili", ha detto Shakman in un'intervista a ComicBook.com. "Sono stato così preso dall'entusiasmo dei telespettatori per lo spettacolo. E adoro i meme che hanno creato, i video di Tik Tok, le teorie. Voglio dire, mio ​​Dio, le persone che fanno queste teorie. Sono più creative di me, quindi grazie! C'è un riscontro meraviglio per WandaVision e per coloro che rimangono un po' delusi ogni settimana, mi dispiace tanto. Mea culpa. Mea culpa. Mea maxima culpa".

Il regista ha poi aggiunto: "Voglio dire, si è creato un grosso clamore intorno all'ingegnere aerospaziale è stata sicuramente un grande momento. Voglio dire, certo, sarebbe stato fantastico se Reed Richards si fosse presentato in quella stanza, sarebbe stato fantastico".

Intanto una nuova teoria ha rivelato quello che potrebbe essere il principale villain della Fase 4, mentre un utente di Twitter ci ha mostrato l'incredibile costume di Scarlet Witch.