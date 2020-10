WandaVision: ecco i meravigliosi Funko Pop dedicati alla serie Disney+

WandaVision è la prima delle attesissime serie legate all'MCU che approderà su Disney+ entro la fine di questa 2020 molto povero di soddisfazioni dal punto di vista cinematografico. Per celebrare questo evento, sono appena stati diffusi degli eccezionali Funko Pop che raffigurano i personaggi interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Tra i simpatici pupazzetti in vinile di cui di seguito potete vedere alcune immagini, figurano:

Wanda anni '50

Visione anni '50

Visione versione Chase anni '50

Wanda versione Halloween

Visione versione Halloween

Wanda incinta anni '70

Visione anni '70

In generale questi Funko Pop non ci forniscono particolari notizie sulla trama, tutto ciò che sappiamo per il momento è stato desunto dal trailer di WandaVision diffuso nelle scorse settimane. Si tratta di una sorta di sit-com che ci porta a spasso nel tempo, mostrandoci decenni diversi. Alcuni ipotizzano che tutto sia frutto dell'immaginazione di Scarlet Witch che magari deve fare i conti con qualche potente nemico che sta tentando di rubare i suoi potere o più probabilmente prova a superare la morte del suo amato Visione.

Un interessante particolare è stato notato però sulle ambientazioni della serie, in quanto dal trailer desumiamo che le vicende si svolgano a Westview mentre da alcune immagini provenienti dal set, sembra che la storia di Wanda e Visione sia ambientata ad Eastview. In attesa di scoprire quale sarà la verità, date un'occhiata ai 10 meme più esilaranti su WandaVision.