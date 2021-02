WandaVision: un momento, era Mephisto quello nascosto nell'apparizione di Scarlet Witch?

Il penultimo episodio di WandaVision ha rivelato le origini di Scarlet Witch, riscrivendo la storia di Wanda attraverso una grande prova attoriale di Elizabeth Olsen.

Una delle più grandi rivelazioni dell'intero episodio arriva nel momento in cui, in un flashback ambientato prima degli eventi di Avengers: Age of Ultron (durante la detenzione di Wanda nei laboratori dell'HYDRA), mentre la protagonista interagisce con la Gemma della mente per la prima volta: in quel momento Wanda si fa avanti, la Gemma della mente si libera dallo scettro di Loki e si muove verso di lei, esce dall'involucro di cristallo blu dello scettro e sfoga i suoi poteri davanti alla futura Avenger.

A questo punto Wanda ha una visione di sé stessa con indosso il costume originale di Scarlet: come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, però, la visione di Scarlet sembra nascondere una sagoma, quasi impercettibile durante il normale svolgimento dell'episodio. Ovviamente fan sui social si sono scatenati, alcuni sostengono che si tratti semplicemente di un gioco di prospettive e che quelle siano solo le gambe di Wanda, mentre altri sono convinti che la sagoma potrebbe rappresentare un nuovo personaggio; chi sostiene questa teoria, ha indicato nientemeno che Mephisto come possibile 'apparizione'.



L'immagine è aperta alle interpretazioni, ma nel prossimo episodio l'eventuale presenza di Mephisto, personaggio Marvel da mesi al centro delle più popolari teorie dei fan, sarà definitivamente confermata o smentita.

